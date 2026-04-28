マイナビは4月24日、「2027年卒大学生就職意識調査」の結果を発表した。調査は2025年10月1日〜2026年3月23日、2027年3月卒業予定の全国の大学生、大学院生37,160名を対象にインターネットで行われた。○希望する企業の条件「安定している会社」がトップ2027年卒業予定の学生に、企業を選択する際にどのような企業がよいか(あてはまる項目を2つまで選択)を聞いたところ、「安定している会社(55.4%/前年比3.5pt増)」が8年連続で最多