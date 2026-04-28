「私が芸能界、最高齢妊婦になりました！」女優ハン・ダガムの妊娠報告は、そんな率直で明るい言葉とともに伝えられた。【写真】「最高齢妊婦」ハン・ダガムが妊娠を発表1980年9月12日生まれのハン・ダガムは現在45歳。新しく授かった命を、彼女は「大きな祝福」と表現した。ハン・ダガムは4月28日、自身のSNSを通じて妊娠を報告した。20代でデビューし、長く女優として走り続けてきた彼女は、2020年に結婚した。結婚6年目にして妊