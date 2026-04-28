芸人のキム・ジソンが、副作用に悩んでいることを明かした。4月24日、芸人のイ・ホンリョルのYouTubeチャンネルでは、「お兄さんがおごってくれる時に大人しく食べるのは反則」というタイトルの動画が公開された。【写真】キム・ジソン超え、5人目妊娠の女芸人この動画には、イ・ホンリョルが後輩芸人のイ・ソンミ、チョン・ヨンミ、キム・ジソン、チョン・ソニらと食事を楽しむ様子が収められている。注目されたのは、イ・ソンミ