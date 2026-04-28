あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「レモンスカッシュ」の略語は？「レモンスカッシュ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字の言葉！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「レスカ」でした！レスカとは、「レモンスカッシュ」の略で、レモンの果汁に甘みをつけたものを、冷たい炭酸