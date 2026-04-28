BTSが『ARIRANG』旋風を巻き起こしている。フランスで最短期間でのプラチナ認定を達成したのに続き、日本ではK-POP歴代最多の認定記録を自ら更新し、「21世紀のポップアイコン」としての威厳を改めて証明した。【写真】JUNG KOOK、真夜中デートのお相手は？4月27日、フランスレコード協会（SNEP）によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』がアルバム部門で「プラチナ」認定を獲得した。これはフィジカルアルバムとデジタル数値を