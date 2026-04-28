食用油市場の最重要課題が引き続き価格改定の完遂であることに変わりはない。直近の4月からの改定は昨年9月分の未改定分の再アナウンス的な位置付けだが、コスト環境はさらに悪化していることから、仮に全て通ったとしても十分ではない。中東紛争の影響分も含まれておらず、今後バイオ燃料需要がさらに高まっていくのも確実だ。すでに6月からの価格改定をトップメーカーである日清オイリオグループが先陣を切って発表しており、同