【ちいかわ 雲の上でおやすみライト】 4月30日より 発売予定 価格：1回500円 キタンクラブは、カプセルトイ「ちいかわ 雲の上でおやすみライト」を4月30日より発売する。価格は1回500円。 本製品は、ちいかわたちが雲の上で寝そべる姿に癒される、かわいいライトとなっており、ふんわりと明るく光る、もこもこの雲に乗った、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの全3種のラインナップ。