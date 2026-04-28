【ブラックホールペン立て】 4月29日10時より販売開始（キャステム楽天市場店ほか） 価格：1,980円 【キン肉マンペン立て】 4月29日10時より販売開始（キン肉マンミュージアム限定） 価格：2,750円 キャステムは、ペン立て「ブラックホールペン立て」と「キン肉マンペン立て」を4月29日10時より販売を開始する。なお、