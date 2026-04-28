読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！大学の授業中、初対面の同級生から突然心ない言葉を浴びせられてしまった主人公。深く傷つき、笑顔を失ってしまった彼女に訪れた、予想外の“救い”とは――？ひとりぼっちで焦る授業中、声をかけてくれた同級生大学の授業で、私はひとりで講義を受けていました。ある日、教授から「周囲の人とペアを組んでディスカッションをしてください」と指示が出されます。まわりが次々とペ