【DJI Lito X1】 【DJI Lito 1】 4月23日発売 価格： 54,450円(Lito X1) 47,520円(Lito 1) DJIはドローン「DJI Lito X1」と、「DJI Lito 1」を4月23日に発売した。価格は「DJI Lito X1」が54,450円、「DJI Lito 1」が47,520円。 「DJI Lito X1」と「DJI Lito 1」は、249kg以下の軽量で初心者でも手軽に扱えるカメラドローンのエント