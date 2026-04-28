お笑いコンビ「たくろう」が２８日、東京・東京タワーで行われた「東京タワーオールフリーＤＡＹ」体験取材会に出席した。イベント前には約６００段、１５０メートルの高さを誇る外階段を上ってきたといい、初訪問のきむらバンドは「正直、あっという間という感覚でした」とハイテンションで語った。東京進出から約１か月、赤木裕は上京後初めての給料日を迎えたようで「東京の寂しさが吹き飛んでいます。額面を見ていつもニ