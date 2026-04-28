ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が２８日、都内で引退会見に臨んだ。今後はプロスケーターとして活動を予定。木原は「日本の皆さまにペアというものをお見せすることは現役中はできなかった。スケート教室か小さいショーかわからないが、そういうものをやっていきたい」と目標を語った。現役生活に区切りをつけ、テ