ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が２８日、都内で引退会見に臨んだ。今季が始まる前から、五輪を最後に引退を考えていたという２人。木原が、五輪期間中に流していた涙の理由も語った。昨季は世界選手権で２度目の優勝。五輪シーズンが始まる頃から「りくりゅう」として、第一線を退くことを考えていたという。「