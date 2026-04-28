◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・マーリンズ戦に先発。３試合ぶりとなる３勝目をかけて初回のマウンドに上がった。１番マーシーにはフルカウントから３球連続ファウルで粘られ、９球目のカットボールが外角にわずかに外れて四球。嫌な流れだったが、２番ストワーズをスプリットで二