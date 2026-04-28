27日に行われた、大相撲5月場所の番付発表。先場所Vの霧島が大関に復帰し、1月場所で安青錦と賜杯争いを繰り広げるなど成長著しい熱海富士が新関脇となった。【もっと読む】元横綱照ノ富士に大甘処分のウラ側優勝争いが一段と盛り上がりそうだが、そんな中、下から着実に番付を上げているのが熱海富士の弟弟子、伊勢ケ浜部屋のモンゴル出身・旭富士（23）だ。1部屋1人の外国人枠に阻まれ、猛者が集う伊勢ケ浜部屋で4年半もの