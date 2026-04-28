あなたは読めますか？突然ですが、「薇」という漢字読めますか？春の山菜として食卓に並ぶこともあれば、時計や機械の動力源を指す言葉としても使われますが、漢字一文字で書かれると読み方に迷ってしまいますよね。気になる正解は……「ぜんまい」でした！薇（ぜんまい）とは、山野に自生するシダ植物の一種です。芽が出たばかりの「の」の字型に巻いた形が、古銭に似ていたことから「銭巻（ぜにまき）」と呼ばれ、それが転じて「