あなたは読めますか？突然ですが、「健やか」という漢字読めますか？お祝いの言葉や健康に関する文章でよく見かける表現ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「すこやか」でした！この漢字は、心や体が丈夫で、健康な状態であることを意味します。病気をせず元気であることだけでなく、物事の育ち方や精神の状態が正常で、健全であることを表す際にも使われる、非常