ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを獲得し、「りくりゅう」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来（24）と木原龍一（33）が28日、都内で引退会見を行った。三浦が、木原にふくれっ面を見せる場面があった。【写真】涙も…ハンカチで顔を拭う木原龍一競技生活に一区切りをつけた2人は、リラックスして過ごしている様子。「体づくりはしないといけない」と繰り返す