りくりゅう木原龍一選手が開始から涙が止まりません。フィギュアスケートの「りくりゅうペア」こと三浦璃来さん、木原さんが28日、都内で引退会見を行いました。登場すると大きな花束で迎えられたりくりゅうペアですが、木原選手の目元はすでに涙目。こらえている様子がわかります。そして改めて席に座ると司会者から「はじめにご挨拶と引退についてお話しいただきます」と第一声を求められます。最初にマイクを手にしたのは三浦選