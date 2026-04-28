【ジャカルタ＝作田総輝】インドネシアの首都ジャカルタ近郊で２７日夜、駅に停車中の通勤列車に長距離列車が追突する事故があった。国営鉄道によると、７人が死亡し、８０人以上が負傷した。在インドネシア日本大使館によると、邦人が被害に遭ったとの情報はない。事故が起きたのはジャカルタ近郊の東ブカシ駅。地元紙コンパスによると、直前に線路内に進入した車が絡む別の事故が起き、通勤列車は緊急対応のため駅で停車して