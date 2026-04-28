タレントでデザイナーの篠原ともえ（47）が28日までにインスタグラムのストーリーズを更新。肺炎のため亡くなった「ゲージツ家のクマさん」こと美術家の篠原勝之さんを追悼した。篠原はクマさんの個展会場を訪れた動画をアップし、「クマさん出会ってくださりありがとうございました」と感謝。続く投稿ではクマさんに肩を抱かれた笑顔のツーショットも公開し「2025年2月の思い出ダブル篠原って笑い合いました」としのんだ。ク