元NHKアナウンサー武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に28日、出演。北海道旭川市の旭山動物園の男性職員が任意の事情聴取で「妻の遺体を園内の焼却炉に遺棄した」との供述をしている件で、持論を展開した。動物園を運営する旭川市では、警察の捜査に全面的に協力するとして、夏季の営業開始を4月29日から5月1日に延期すると発表していた。武田は、「職員の供述通りだとすると、本当に残酷な事件だ