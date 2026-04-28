不動産の原状回復をめぐるトラブルは後を絶ちません。特に費用負担について、どこからどこまでが借主・貸主側の責任なのか、互いの主観が入るため、どうしても揉めやすいようです。そこで今回、大家と揉める59歳男性の事例をもとに、原状回復をめぐるトラブルの回避策と考え方のポイントをみていきましょう。大家から届いた「原状回復費用」の請求に激怒「10年も住み続けて、家賃も一度も滞納したことがない。それなのに、最後がこ