玄関に置かれたドッグカートをよく見ると……？その中には、飼い主さんのお迎えを待つ、フレンチブルドッグのプー太郎くんの姿が。そんなプー太郎くんの健気で可愛らしい姿を撮影した動画がInstagramで話題になりました。【写真】視線を感じて振り返ると……！お出かけから帰宅した飼い主さんとプー太郎くん。飼い主さんが片付けをしている間、悪さをしないように、プー太郎くんはドッグカートで待機していたそうです。しかし