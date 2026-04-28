女性の車にGPS機能付きの紛失防止タグを無断で取り付け、位置情報を不正に取得し、ストーカー行為をしたとして27日、65歳の男が逮捕されました。ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは新潟市秋葉区に住む団体職員の男（65）です。警察によると、男はことし3月中旬頃、被害女性の承諾を得ずに、女性の車にGPS機能のついた紛失防止タグを取り付けた疑いがもたれています。女性が自ら警察へ被害を届け