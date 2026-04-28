2026年4月28日の『徹子の部屋』に高畑淳子さんが登場。70歳を過ぎてからの体力、気力の衰えについてや、俳優人生で一番の恩人だという西田敏行さんについて語ります。今回は高畑さんが終活について語った『婦人公論』2021年5月25日号の記事を再配信します。*****『婦人公論』2021年5月25日号の表紙は女優の高畑淳子さん。出演する映画を通じ、こじれた家族関係を修復することも終活のひとつなのだなと痛感したと話します。自身の終