NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟!』視聴者が不穏を予感した冒頭シーンはこちら4月26日に放送された第十六回「覚悟の比叡山」では、藤吉郎と小一郎が、姉・ともに対して息子・万丸を養子に差し出すよう説得する場面が描かれました。母としての葛藤を体現したとも役・宮澤エマさんの演技に、多くの視聴者が心を揺さぶ