上質装備とハイパフォーマンスなユニットが際立つスバルは2026年4月9日、新型電気自動車「トレイルシーカー」を発表し、同日から受注を開始しました。このモデルは、同社にとって電気自動車第2弾となるミッドサイズSUVであり、既存の電動SUV「ソルテラ」をベースに開発されています。【画像】超カッコいい！ これが“一番高い”スバル新型「ステーションワゴン風SUV」の姿です！ 画像を見る（30枚以上）ソルテラは2022年5月