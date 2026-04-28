移動を快適にしてくれる心強い味方、自転車。2026年4月から自転車に交通反則通告制度が適用され、利用方法に戸惑う場面も増えているようです。今回はそのような自転車に関する道路交通法に悩まされるママからのお悩みです。『自転車で車道走るの、怖くない？車のほうも怖いだろうし……』自転車は、軽車両と位置付けられており、自動車と同じ車両の一種です。そのため歩道と車道の区別のあるところは、車道通行が原則となってい