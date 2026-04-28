山形県内では、クマの目撃情報が増加しています。4月20日から26日までの市街地でのクマの目撃件数が５件となりました。 県は市街地でクマによる人身被害が発生するおそれがあるため、クマ出没注意報を発令しました。 クマに出合ってしまった場合は、あわてずに落ち着いて、ゆっくりとその場を離れることが大切です。県は、至近距離でクマと対峙しても決して背を向けず、落ち着いて離れること、もし襲われそうになったら両腕で顔