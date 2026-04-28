＜シェブロン選手権最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞大会3日目の4月25日に21歳の誕生日を迎えた馬場咲希は、トータル2アンダー・27位で大会を終えた。最終日は4バーディ・2ボギーの「70」という結果に。「全然、もっといけた」と唇をかみながらも、メジャー初戦で得た手応えにうなずいた。【現地写真】ネリー・コルダのブロンドヘアがびしょ濡れに奪ったバーディは4つだが、それ以上に果