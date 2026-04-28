上田桃子が自身のインスタグラムを更新。昨年10月に誕生した長男と母親の3人で韓国旅行を楽しんだことを投稿した。【写真】「ベビ君よ、お付き合いさんきゅ」長男は常に抱っこorベビーカー（全10枚）最初に「スビンのpilatesへ今回も2回行けたし」と交流のあるフィットネスコーチの元へ通ったことを明かした。続けて「現代百貨店のベビ服フロアは最高だったし 安定のクァベギやら魔女キンパやらとにかく食べたいものぶっ込みました