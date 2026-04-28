R＆Aは27日、2028年に開催する「全英オープン」の会場がロイヤルリザム＆セントアンズGC（イングランド）になることを発表した。会期は、同年に行われるロス五輪を考慮し8月3〜6日になる。【写真】いや〜若い！ 2012年にクラレットジャグを掲げるアーニー・エルス同コースが舞台になるのは、アーニー・エルス（南アフリカ）が2度目のクラレットジャグを獲得した2012年以来、16年ぶり12度目。過去には、1926年の“球聖”ボビー・ジ