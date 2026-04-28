元「アイドリング！！！」でタレントの横山ルリカ（34）が28日までに自身のインスタグラムを更新。“美脚”際立つ白のミニスカートゴルフウェアショットを投稿した。自身のインスタグラムで「楽しみにしていた初めての場所はコチラ。グランディ那須白河ゴルフクラブ」とつづり始めた。「クラブハウスの内も外の景色もお城みたいでめちゃめちゃテンション上がりました。とっても楽しく、もっとゴルフを知りたいと感じた収録で