28日放送のカンテレ「よ〜いドン！」で女優の妃海風（ひなみ・ふう＝37）が町ロケに初挑戦した。同番組の名物コーナー「となりの人間国宝さん」で、京都・北野白梅町に向かった妃海。「初めてで緊張します」と言いつつも、大阪生まれらしいバイタリティーで出会った人たちと交流。海外からやってきたインバウンド3人組の男性には「ハロー、マイネーム・イズ・フーちゃん」と笑顔を振りまいた。日本語があまり分からないという3人に