沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、研修旅行に参加していた同志社国際高の女子生徒らが死亡した事故で、文部科学省が高校運営法人に現地調査した結果、法人は研修旅行の詳細を把握していなかったことが28日、分かった。