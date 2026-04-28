お笑いコンビ、とろサーモン久保田かずのぶ（46）が、27日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時20分）に出演。土曜日の麒麟川島明について語った。久保田は仲の良い芸人について聞かれると「昨日も大阪で麒麟の川島さんに誘われて飲みに行って、朝5時ですよ？」と朝方まで飲み歩いていたと告白。MEGUMIが「うそでしょ！？」と仰天すると、「朝の6時に『今日飲みに行くから空けといて』って俺にLINEしてきて