【モデルプレス＝2026/04/28】4月27日、日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）が放送された。街頭インタビューに登場した有名歌手に驚きの声が寄せられている。【写真】「びっくり」夜ふかしに登場した「紅白」出場歌手◆「月曜から夜ふかし」に有名歌手登場この日、同番組では「堺市民が何に使ったか分からない支出で全国1位になった問題」を調査。街頭インタビューを行う中で、スタッフは思わぬ人物