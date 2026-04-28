【モデルプレス＝2026/04/28】フリーアナウンサーの森香澄がこのほど、新婚活リアリティーショー「時計仕掛けのマリッジ」（ABEMAにて4月28日より放送開始／よる9時〜）の取材に女優の夏菜、お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄、エルフの荒川とともに出席。恋人を会わせたい友人の名前を明かした。【写真】森香澄、仲の良い元YouTuberイケメン俳優◆森香澄、恋人を会わせたい芸能人の友人は？同作は、キャリアも美しさも妥協してこ