今年の春の褒章の受章者が発表されました。県内からは合わせて12の団体や個人が受章します。 長年にわたるボランティア活動に励んできた団体に贈られる緑綬褒状に選ばれたのは、▼鹿屋市の郷之原夢楽づくり協議会です。 長年その道一筋に打ち込んできた人に贈られる黄綬褒章の受章者は、 ▼姶良市の元日本エアコミューター整備部副部長 井上淳二さん(63) ▼鹿児島市の行政書士 鎌田敬さん(73) ▼知名町の農