【モデルプレス＝2026/04/28】フィギュアスケート ペアの三浦璃来選手、木原龍一選手が4月28日、都内で行われた現役引退発表会見に出席した。【写真】45歳新喜劇女優「表情はつかんでる」三浦璃来選手のそっくりモノマネ◆“りくりゅう”木原龍一選手、引退会見冒頭から涙4月17日、それぞれのSNSを通じて現役引退を表明した2人。三浦選手は白のスーツ、木原選手はグレーのスーツ姿で会見場に登壇し、花束が贈呈された。木原選手は