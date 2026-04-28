株式会社コーセーは、スキンケアブランド『雪肌精』において、紫外線が本格化する 4 月より、大谷翔平選手を起用した日やけ止めの重要性を発信する大型プロモーションを実施いたします。 今年は、『雪肌精』の”タフ膜UV”をキーメッセージに、太陽とたたかう大谷選手をリアルな巨大3D ビジュアルで再現した大迫力の「大谷 SUN トラック」が登場。 本トラックの始動を記念し、4月18日 (土)10時