好評発売中『旬撮GIRL Vol.29』誌面掲載カットを公開！ 週刊SPA!の撮り下ろし水着グラビアを凝縮した人気シリーズ最新作、『旬撮GIRL Vol.29』が現在好評発売中。SPA!の配信番組「推し撮生会議」から選ばれた精鋭6名が登場。視聴者投票によって決定したユニークなシチュエーションを、大ボリュームの誌面で展開している。 ※「推し撮」とは？：週刊SPA!の人気月イチのYoutube生配信番組「推し撮生会議