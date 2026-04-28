肩甲骨を正しい位置にキープし効果絶大！知っておきたい体幹エクササイズとは？ お腹の筋肉を鍛える ひねる動きが加わることで、複数の筋肉からなる腹筋群をまんべんなく刺激できます。上半身は肩甲骨が床から浮く程度に上げればＯＫです。2～3日に一回、1セット行いましょう。 ①仰向けに寝て両ひざを立て、息を吸いながらバンザイの姿勢をとる ②息を吐きながら、3秒間かけて頭を起こして両手