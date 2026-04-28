自分のメンタル強度を知ることは大事！ あなたのストレス耐性はどのぐらい？ ●メンタル強度を知ることは大事 ちょっとしたことにたじろがない、鋼のメンタルを持っている人。悪口を少し言われただけで悩んでしまう人。ストレスに対する耐性は人それぞれで異なります。心因性腰痛に悩む人は、ストレスに対する耐性が少し低いです。ただ、メンタルが弱いからといって、それ自体に悲観的になる必要はありません。自分のメンタル