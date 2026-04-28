怪獣めし：第1話 アナモタズ 西暦2040年、食料難に陥った日本に突如巨大生物が襲来。 政府はこれを単に駆除するのではなく、人体に無害であることを突き止め、食料危機解決の指定生物獣「解獣（かいじゅう）」として狩猟し、国民の食料にする「内閣府解獣めし」プロジェクトを始動させます。