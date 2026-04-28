険しい山道や林道、丘陵地帯など、舗装されていない道を走り抜けるトレイルランニング。美しい自然の風景を楽しみながら走れることが人気を呼び、国内にも愛好者が増加しているスポーツだ。【写真】2025年に行われた世界選手権での秋山穂乃果選手の走行風景そんな日本のトレイルランニング界を牽引するトレイルランナーの一人が、秋山穂乃果選手である。秋山選手は、今年2月にニュージーランドで開催された世界大会「Tarawera