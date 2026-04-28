ゲーム販売プラットフォームのSteamを運営するValveが、Steam公式ゲームコントローラー「Steam Controller」を日本時間の2026年5月5日に発売することを明らかにしました。Steam Controllerhttps://store.steampowered.com/sale/steamcontroller?l=japaneseSteam Controllerは2025年11月にゲーミングPCの「Steam Machine」やVRデバイスの「Steam Frame」とともに発表されたデバイスです。Steam MachineとSteam Frameは発売の遅延が