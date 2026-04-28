【前後編の後編／前編を読む】不倫5年目、「もう引き返すべき」とわかってはいるけれど…やはり若い頃に“大恋愛”はしておくべき？10歳年下に溺れ47歳夫は自己嫌悪中片瀬章弘さん（47歳・仮名＝以下同）は、同期入社だった美玲さんと35歳で結婚し、2人の息子を授かった。38歳で次男が生まれた半年後、地方に単身赴任することになった章弘さんは、母と共に小料理屋を営んでいた10歳年下の友里さんと出会う。恋愛にのめり込ん