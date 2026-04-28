◆米大リーグパドレス―カブス（２７日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が敵地のパドレス戦に「５番・右翼」で先発出場し、２試合ぶりの５号本塁打を放った。パドレス戦は通算１７試合目で初アーチとなった。３点を先取された２回だった。先頭打者として右腕バスケスのカウント２―２からの６球目の外角スライダーをとらえた。打球は３０度の角度で左中間スタンドに一直線、